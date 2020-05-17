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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1001100210031004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21

  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...

в общем так ...
ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.

Цікаво. Виглядає так, що як мене додаток пускає (а він пускає), то Сіма березневу картку мені пролонгувала (бо нової я не випускав)? Чи може правило Ваше має вийнятки? Є тут хто, кому термін дії картки з березня пролонгували?

Раптом що, у додатку бачу лише рахунки, депозитів наразі не маю...


нужен факт активности карты ... у вас та карта пролена по сроку и она активна ... неактивные карты - закрытые автоматически по сроку или вами по заявлению принудительно - исчезают из списка ваших карт ... если карту вам продлили на 3 мес. в связи с карантином, то карта эта активна и учетка, которая на нее была открыта так же активна.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:46

Re: Укрексiмбанк

начислили за 09/05 , а бот молчит
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:01

Бонусы: Начислили новые по 09.05.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 09.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:30

mustbe

что-то боту плохо
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:01

Бонусы: Начислили новые по 09.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 09.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:14

Нормально всё с ботом - за общее дело радеет )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:24

  mustbe написав:Нормально всё с ботом - за общее дело радеет )

Тепер Прихват буде казати, що проти нього боряться боти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:01

Бонусы: Начислили новые по 10.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 10.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

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Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:26

Так комуналь є чи нема?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:52

Коммуналь: в 9:01 - не было, в 10:01 - появилась, в 13:01 - ещё есть
mustbe
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