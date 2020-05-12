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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 12.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: Вів 19 тра, 2020 01:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 14.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4040
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 344 раз.
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- Профіль
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1
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 15.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 4040
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 344 раз.
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- Профіль
-
1
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