При постоянном падении цен на бензин и росте цен на фураж - ответ очевиден
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:11
Re: Укрексiмбанк
При постоянном падении цен на бензин и росте цен на фураж - ответ очевиден
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:11
Выгоднее всего платить за коммуналку и телепоны, потеря 1.4%
А на бензусе вы теряете КБ, который могбы быть начислен за оплату картой этой суммы, т.е. вот при оплате Платиной теряется 5% от КБ5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:14
Купить хату под любимым маркетом и переехать туда. Не ? )))
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17
Уже думал. Да так и былоо одно время, но Ашан переехал. Теперь опять продавать, покупать... в кризис то. Ото хожу голодный, бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:21
Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:41
Денить на Харьковском може біть, в пределах 5..10 мин на машине
... делайте хоть что-нибудь!
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