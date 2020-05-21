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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1003100410051006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:11

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:У меня хватает только на бензин

При постоянном падении цен на бензин и росте цен на фураж - ответ очевиден :)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:11

  valya написав:Интересно. Что большинство предпочитает бабиты спускать на серты продуктовых супермакетов? У меня хватает только на бензин. Или серты выгоднее?

Выгоднее всего платить за коммуналку и телепоны, потеря 1.4%
А на бензусе вы теряете КБ, который могбы быть начислен за оплату картой этой суммы, т.е. вот при оплате Платиной теряется 5% от КБ5% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:14

  clientage написав:Но я б с радостью поменял Сильпо на Ашан.

Купить хату под любимым маркетом и переехать туда. Не ? )))
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17

  mustbe написав:
  clientage написав:Но я б с радостью поменял Сильпо на Ашан.

Купить хату под любимым маркетом и переехать туда. Не ? )))

Уже думал. Да так и былоо одно время, но Ашан переехал. Теперь опять продавать, покупать... в кризис то. Ото хожу голодный, бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:21

Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:41

  mustbe написав:Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?

Денить на Харьковском може біть, в пределах 5..10 мин на машине
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:34

  clientage написав:
  valya написав:Интересно. Что большинство предпочитает бабиты спускать на серты продуктовых супермакетов? У меня хватает только на бензин. Или серты выгоднее?

Выгоднее всего платить за коммуналку и телепоны, потеря 1.4%
А на бензусе вы теряете КБ, который могбы быть начислен за оплату картой этой суммы, т.е. вот при оплате Платиной теряется 5% от КБ5% :)

так а на бензине нет этой потери 1,4%, а кешбэк 5% по коммуналке даст Укрсиб
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36

  mustbe написав:Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?

На Южной Борщаге - ул. Желудева равноотстоит от означеных маркетов.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:20

Три маркета рядом - это, конечно, хорошо.
Но юБорщага - есть юБорщага )
mustbe
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