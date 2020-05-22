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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:11
valya написав:
У меня хватает только на бензин
При постоянном падении цен на бензин и росте цен на фураж - ответ очевиден
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:11
valya написав:
Интересно. Что большинство предпочитает бабиты спускать на серты продуктовых супермакетов? У меня хватает только на бензин. Или серты выгоднее?
Выгоднее всего платить за коммуналку и телепоны, потеря 1.4%
А на бензусе вы теряете КБ, который могбы быть начислен за оплату картой этой суммы, т.е. вот при оплате Платиной теряется 5% от КБ5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:14
clientage написав:
Но я б с радостью поменял Сильпо на Ашан.
Купить хату под любимым маркетом и переехать туда. Не ? )))
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mustbe
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17
mustbe написав: clientage написав:
Но я б с радостью поменял Сильпо на Ашан.
Купить хату под любимым маркетом и переехать туда. Не ? )))
Уже думал. Да так и былоо одно время, но Ашан переехал. Теперь опять продавать, покупать... в кризис то. Ото хожу голодный, бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:21
Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?
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mustbe
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:41
mustbe написав:
Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?
Денить на Харьковском може біть, в пределах 5..10 мин на машине
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:34
clientage написав: valya написав:
Интересно. Что большинство предпочитает бабиты спускать на серты продуктовых супермакетов? У меня хватает только на бензин. Или серты выгоднее?
Выгоднее всего платить за коммуналку и телепоны, потеря 1.4%
А на бензусе вы теряете КБ, который могбы быть начислен за оплату картой этой суммы, т.е. вот при оплате Платиной теряется 5% от КБ5%
так а на бензине нет этой потери 1,4%, а кешбэк 5% по коммуналке даст Укрсиб
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36
mustbe написав:
Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?
На Южной Борщаге - ул. Желудева равноотстоит от означеных маркетов.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:20
Три маркета рядом - это, конечно, хорошо.
Но юБорщага - есть юБорщага )
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mustbe
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:26
ukrprom2014 написав: mustbe написав:
Интересно, где в Киеве есть точка, у которой есть рядышком Ашан, Сильпо и Фора ?
На Южной Борщаге - ул. Желудева равноотстоит от означеных маркетов.
метро Лыбедская - пара сильпо, ашан, фуршет, фора, но недвига там дорогая
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