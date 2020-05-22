у сільпа постійно уйма акцій є
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:43
Re: Укрексiмбанк
у сільпа постійно уйма акцій є
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 20.05.2020 !
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:15
так акции на г***о в основном
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:38
Новая фича в боте - информирование от юзеров о новых бонусах
Бот не каждый день ходит за колбасой. Соблюдает режим самоизоляции.
Потому - запилил такую фичу:
Любой участник группы может просигнализировать боту и всем остальным, что приехали новые бонусы.
Для этого достаточно написать боту сообщение с датой начисления новых бонусов.
Формат: ДД.ММ - две цифры дня, точка, две цифры месяца. 5 символов.
Попрошу не баловаться. Шутники будут караться по всей строгости )
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:17
явно ваших любімих гумових там нема
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|