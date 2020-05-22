Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:43
clientage написав:
бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана
у сільпа постійно уйма акцій є
https://silpo.ua/offers
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
greenozon
Повідомлень: 8437
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 538 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:01
Топ-тема:
Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы:
Начислили новые по 20.05.2020 !
Маркеты - Ашан-1000:
Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500:
Ещё есть
Маркеты - Фора :
Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000:
Ещё есть
Платежи - Мобильные :
Ещё есть
Платежи - Коммуналка:
Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000:
Ещё есть
Техника - Алло-500,1000:
Ещё есть
Техника - Фокстрот-500:
Ещё есть
mustbe
Повідомлень: 4079
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 345 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:15
greenozon написав: clientage написав:
бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана
у сільпа постійно уйма акцій є
https://silpo.ua/offers
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
так акции на г***о в основном
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
Повідомлень: 2886
З нами з: 22.12.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 156 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:38
Бот не каждый день ходит за колбасой. Соблюдает режим самоизоляции.
Потому - запилил такую фичу: Любой участник группы может просигнализировать боту и всем остальным, что приехали новые бонусы. Для этого достаточно написать боту сообщение с датой начисления новых бонусов. Формат: ДД.ММ - две цифры дня, точка, две цифры месяца. 5 символов. Попрошу не баловаться. Шутники будут караться по всей строгости )
mustbe
Повідомлень: 4079
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 345 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:17
proftpd66 написав: greenozon написав: clientage написав:
бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана
у сільпа постійно уйма акцій є
https://silpo.ua/offers
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
так акции на г***о в основном
явно ваших любімих гумових там нема
greenozon
Повідомлень: 8437
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 538 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:07
greenozon написав: proftpd66 написав: greenozon написав:
==========
бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана
==========
у сільпа постійно уйма акцій є
https://silpo.ua/offers
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
так акции на г***о в основном
явно ваших любімих гумових там нема
Я нашел живую, можешь познакомиться
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
Повідомлень: 2886
З нами з: 22.12.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 156 раз.
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