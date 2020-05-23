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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:43

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана


у сільпа постійно уйма акцій є
https://silpo.ua/offers
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:01

Бонусы: Начислили новые по 20.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 20.05.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:15

  greenozon написав:
  clientage написав:бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана


у сільпа постійно уйма акцій є
https://silpo.ua/offers
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня


так акции на г***о в основном
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:38

Новая фича в боте - информирование от юзеров о новых бонусах

Бот не каждый день ходит за колбасой. Соблюдает режим самоизоляции.
Потому - запилил такую фичу:
Любой участник группы может просигнализировать боту и всем остальным, что приехали новые бонусы.
Для этого достаточно написать боту сообщение с датой начисления новых бонусов.
Формат: ДД.ММ - две цифры дня, точка, две цифры месяца. 5 символов.

Попрошу не баловаться. Шутники будут караться по всей строгости )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:17

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:бо у Сільпа все на 10% дороже Ашана


у сільпа постійно уйма акцій є
https://silpo.ua/offers
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня


так акции на г***о в основном


явно ваших любімих гумових там нема :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:01

Re: Укрексiмбанк

Подскажите, обороты для абонплаты тут считают по дате списания, а обороты для контроля процента кешбека - по дате операции? Или что-то путаю / поменялось?
Для инфы, в приложении в помесячной аналитике отображается по дате списания
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:00

AVF
Оборот - 100% по списанию в выписке, кб по проводкам в кабине бонуса.
Оборот считается по списанию на предпоследний рабочиий день в банке. Вот и считайте - четверг предпоследний, как минимум 2 дня на списание, вторник крайний день оплаты, причем в проверенных ретейлах через которые списывается за 2 дня. Удачи
*******
valya
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  #<1 ... 1004100510061007
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