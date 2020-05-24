у сільпа постійно уйма акцій є
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:43
Re: Укрексiмбанк
у сільпа постійно уйма акцій є
там норм ціни і сотні позицій
змінюють щотижня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 20.05.2020 !
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:15
так акции на г***о в основном
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:38
Новая фича в боте - информирование от юзеров о новых бонусах
Бот не каждый день ходит за колбасой. Соблюдает режим самоизоляции.
Потому - запилил такую фичу:
Любой участник группы может просигнализировать боту и всем остальным, что приехали новые бонусы.
Для этого достаточно написать боту сообщение с датой начисления новых бонусов.
Формат: ДД.ММ - две цифры дня, точка, две цифры месяца. 5 символов.
Попрошу не баловаться. Шутники будут караться по всей строгости )
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:17
явно ваших любімих гумових там нема
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:01
Re: Укрексiмбанк
Подскажите, обороты для абонплаты тут считают по дате списания, а обороты для контроля процента кешбека - по дате операции? Или что-то путаю / поменялось?
Для инфы, в приложении в помесячной аналитике отображается по дате списания
Додано: Нед 24 тра, 2020 15:00
AVF
Оборот - 100% по списанию в выписке, кб по проводкам в кабине бонуса.
Оборот считается по списанию на предпоследний рабочиий день в банке. Вот и считайте - четверг предпоследний, как минимум 2 дня на списание, вторник крайний день оплаты, причем в проверенных ретейлах через которые списывается за 2 дня. Удачи
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Додано: Нед 24 тра, 2020 17:03
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:14
Всегда удивлялся столичным жителям, которые считают, что везде у всех всё как в Киеве. У меня вот, например, масса коммуналки, по которой вообще никакой кэшбэк не светит, потому что нет возможности оплатить его картой. А через бонусы кое-что можно.
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:35
А у цього банку є безплатний інет-банк?
Маю картку, яку вже давно відкрили під ₴ депозит. І от думаю, чи можлива від неї якась користь? Кешбеки...
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
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