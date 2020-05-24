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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:51
Bobua написав:
А у цього банку є безплатний інет-банк?
Маю картку, яку вже давно відкрили під ₴ депозит. І от думаю, чи можлива від неї якась користь? Кешбеки...
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:53
Bobua написав:
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:55
M-Audio написав: Bobua написав:
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:11
IMPRINTER написав: M-Audio написав: Bobua написав:
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.
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Как правильно отказаться от платного ИБ? Обычно просто списывают, иногда в Овер. Писать заяву в отделении?
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lel
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:28
lel
в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:39
IMPRINTER написав:lel
в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
Так они через день появятся и спишут. Как отказаться?
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