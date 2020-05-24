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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1005100610071008

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:51

  Bobua написав:А у цього банку є безплатний інет-банк?

Маю картку, яку вже давно відкрили під ₴ депозит. І от думаю, чи можлива від неї якась користь? Кешбеки... :)
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе. :(

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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:53

  Bobua написав:Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе. :(

Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:55

  M-Audio написав:
  Bobua написав:Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе. :(

Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.


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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:11

Re: Укрексiмбанк

IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:
  Bobua написав:Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе. :(

Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.


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Как правильно отказаться от платного ИБ? Обычно просто списывают, иногда в Овер. Писать заяву в отделении?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:28

lel

в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:39

  IMPRINTER написав:lel

в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.

Так они через день появятся и спишут. Как отказаться?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:05

  IMPRINTER написав:lel

в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.


В прошлом году мне залочили ИБ.
Зачем, спрашиваю.

Так 72 грн надо.

Всегда на счету есть доступная
сумма.

Нет, списать сами не можем.
Принисите в кассу, через менегера и платежку те 72 грн.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:14

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:lel

в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.


В прошлом году мне залочили ИБ.
Зачем, спрашиваю.

Так 72 грн надо.

Всегда на счету есть доступная
сумма.

Нет, списать сами не можем.
Принисите в кассу, через менегера и платежку те 72 грн.)

Это если в договоре на ИБ в явном виде не прописан счет, с которого списывать.
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vollena71
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