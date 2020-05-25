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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:53
Bobua написав:
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.
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M-Audio
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:55
M-Audio написав: Bobua написав:
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.
мобильный застосунок бесплатный
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:11
IMPRINTER написав: M-Audio написав: Bobua написав:
Але десь читав (може в тарифах виданих до депо), що навіть інет-банк з якоюсь тарифікацією... Бе.
Интернет-банк платный, но для кэшбэка он не обязателен.
мобильный застосунок бесплатный
Как правильно отказаться от платного ИБ? Обычно просто списывают, иногда в Овер. Писать заяву в отделении?
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lel
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:28
lel
в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:39
IMPRINTER написав:lel
в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
Так они через день появятся и спишут. Как отказаться?
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lel
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:05
IMPRINTER написав:lel
в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
В прошлом году мне залочили ИБ.
Зачем, спрашиваю.
Так 72 грн надо.
Всегда на счету есть доступная
сумма.
Нет, списать сами не можем.
Принисите в кассу, через менегера и платежку те 72 грн.)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:14
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:lel
в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
В прошлом году мне залочили ИБ.
Зачем, спрашиваю.
Так 72 грн надо.
Всегда на счету есть доступная
сумма.
Нет, списать сами не можем.
Принисите в кассу, через менегера и платежку те 72 грн.)
Это если в договоре на ИБ в явном виде не прописан счет, с которого списывать.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:15
Через касу ніколи не вносив - завжди списували з рахунку. Ніколи не списували в овер. Були випадки, коли не списували (з різних своїх неадекватних причин) і доводилося звертатися до відділення, щоб вони це зробили. Минулого року абонку списали, а ІБ не продовжили - два тижні за ними бігав, доки через гарячку курці не пояснили, як правильно створити заявку на активацію ІБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:18
в мене за 1й раз не списало (не було коштів на картрахунку)
але десь через місяць списало самостійно
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:29
Если заканчивается срок действия депозитной карты, то для ее перевыпуска в ТП "Депозитный" необходимо открыть депозит. К депозиту (до 500 тыс.) сейчас выдают только карты MC Debit, а Visa можно заказывать допку только Classiс за 100 грн. или можно и Gold за 300 грн.? Или Visa Gold выдают как допку по желанию клиента только к депозитной MC Platinum?
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Sanio
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