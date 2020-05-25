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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1006100710081009

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:38

В прошлом году "в один прекрасный день" не смог зайти в банкинг. О причине догадался сам.

Позвонил своей манагерке:
я: почему банкинг не работает? Деньги на счету для оплаты есть.
м: мы не снимали без разрешения. Вдруг банкинг Вам уже не надо, или деньги на счету лежат для чего-то другого
я: хорошо, что без разрешения не снимали. А теперь снимайте со счёта, и включайте
м: ок
я: через некоторое время (минут 20-30 ) зашёл в банкинг :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:31

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:lel

в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.


В прошлом году мне залочили ИБ.
Зачем, спрашиваю.

Так 72 грн надо.

Всегда на счету есть доступная
сумма.

Нет, списать сами не можем.
Принисите в кассу, через менегера и платежку те 72 грн.)


там должно быть на определенном счету, а не на любом
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:10

IMPRINTER

есть вроде бы для ведра и яблока моб. приложение.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:01

Бонусы: Начислили новые по 21.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 21.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04

  IMPRINTER написав:
  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...

в общем так ...
ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.

Цікаво. Виглядає так, що як мене додаток пускає (а він пускає), то Сіма березневу картку мені пролонгувала (бо нової я не випускав)? Чи може правило Ваше має вийнятки? Є тут хто, кому термін дії картки з березня пролонгували?

Раптом що, у додатку бачу лише рахунки, депозитів наразі не маю...


нужен факт активности карты ... у вас та карта пролена по сроку и она активна ... неактивные карты - закрытые автоматически по сроку или вами по заявлению принудительно - исчезают из списка ваших карт ... если карту вам продлили на 3 мес. в связи с карантином, то карта эта активна и учетка, которая на нее была открыта так же активна.

Примусив себе зателефонувати в ЕКСІМ. Так мені кажуть, що березневі картки карантином не лонгувалися, тобто вони не активні, бо протерміновані. А ЕКСІМ-мобайл працює, хоч наче й не має працювати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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