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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:38
В прошлом году "в один прекрасный день" не смог зайти в банкинг. О причине догадался сам.
Позвонил своей манагерке:
я: почему банкинг не работает? Деньги на счету для оплаты есть.
м: мы не снимали без разрешения. Вдруг банкинг Вам уже не надо, или деньги на счету лежат для чего-то другого
я: хорошо, что без разрешения не снимали. А теперь снимайте со счёта, и включайте
м: ок
я: через некоторое время (минут 20-30 ) зашёл в банкинг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:31
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:lel
в овер никогда не списывали.
если нет денег на счету то пользование ИБ останавливается.
В прошлом году мне залочили ИБ.
Зачем, спрашиваю.
Так 72 грн надо.
Всегда на счету есть доступная
сумма.
Нет, списать сами не можем.
Принисите в кассу, через менегера и платежку те 72 грн.)
там должно быть на определенном счету, а не на любом
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Додано: Пон 25 тра, 2020 23:10
IMPRINTER
есть вроде бы для ведра и яблока моб. приложение.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 21.05.2020 !
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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04
IMPRINTER написав: kreuz написав: IMPRINTER написав:
насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...
в общем так ...
ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.
Цікаво. Виглядає так, що як мене додаток пускає (а він пускає), то Сіма березневу картку мені пролонгувала (бо нової я не випускав)? Чи може правило Ваше має вийнятки? Є тут хто, кому термін дії картки з березня пролонгували?
Раптом що, у додатку бачу лише рахунки, депозитів наразі не маю...
нужен факт активности карты ... у вас та карта пролена по сроку и она активна ... неактивные карты - закрытые автоматически по сроку или вами по заявлению принудительно - исчезают из списка ваших карт ... если карту вам продлили на 3 мес. в связи с карантином, то карта эта активна и учетка, которая на нее была открыта так же активна.
Примусив себе зателефонувати в ЕКСІМ. Так мені кажуть, що березневі картки карантином не лонгувалися, тобто вони не активні, бо протерміновані. А ЕКСІМ-мобайл працює, хоч наче й не має працювати...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:55
kreuz написав:
Примусив себе зателефонувати в ЕКСІМ. Так мені кажуть, що березневі картки карантином не лонгувалися, тобто вони не активні, бо протерміновані. А ЕКСІМ-мобайл працює, хоч наче й не має працювати...
Вони їх повинні заблокувати та видалити.
Я коли встановив мобільний додаток, побачив кілька старих карток. Звернувся до відділення і вони їх видалили остаточно.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 22.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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