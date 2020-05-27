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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1007100810091010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07

zhestokiy_kachok как июньская
Яша
 
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Подякував: 91 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:17

  Яша написав:zhestokiy_kachok как июньская

Нет, как майская. Тут все сложно - для целей начисления кешбека оборот считается по дате покупки, а для расчета абонплаты - по дате проводки по счету. Это я опытным путём вычислил, как раз начислили бонусы за 23 и у меня все сошлось.
AVF
 
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Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:26

zhestokiy_kachok, AVF вірно написав. Для кешбеку по даті покупки, для абонки по даті проводки :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 118
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Подякував: 9 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:01

Бонусы: Начислили новые по 25.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 25.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 4103
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  #<1 ... 1007100810091010
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