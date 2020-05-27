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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:17
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:26
zhestokiy_kachok, AVF вірно написав. Для кешбеку по даті покупки, для абонки по даті проводки
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:01
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