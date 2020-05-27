Укрексiмбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07
zhestokiy_kachok как июньская
Яша
Повідомлень: 1034
З нами з: 10.04.07
Подякував: 91 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:17
Яша написав: zhestokiy_kachok
как июньская
Нет, как майская. Тут все сложно - для целей начисления кешбека оборот считается по дате покупки, а для расчета абонплаты - по дате проводки по счету. Это я опытным путём вычислил, как раз начислили бонусы за 23 и у меня все сошлось.
AVF
Повідомлень: 233
З нами з: 23.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:01
Топ-тема:
Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы:
Начислили новые по 25.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500:
Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000:
Ещё есть
Маркеты - Фора-500:
Ещё есть
Маркеты - Эпицентр:
Ещё нет
Платежи - Мобильные :
Ещё есть
Платежи - Коммуналка:
Ещё есть
Техника - Комфи :
Ещё нет
Техника - Алло-500:
Ещё есть
Техника - Фокстрот-500:
Ещё есть
mustbe
Повідомлень: 4110
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 347 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:10
mustbe
появились серты розетки (в разделе "супермаркеты"), прошу добавить на аву и сводку бота
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 37278
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5931 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22
Розетку - в сводку добавлю, а на аве все места заняты.
Там всего 80*80, побойтесь бога, нельзя впихнуть невпихуемое. Разве что - кого-нить выкинуть, например Фору
mustbe
Повідомлень: 4110
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 347 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:31
mustbe написав:
Розетку - в сводку добавлю, а на аве все места заняты.
Там всего 80*80, побойтесь бога, нельзя впихнуть невпихуемое.
Разве что - кого-нить выкинуть, например Фору
давайте Фору выгонем с авы )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 37278
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5931 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:14
mustbe написав:
Розетку - в сводку добавлю, а на аве все места заняты.
Там всего 80*80, побойтесь бога, нельзя впихнуть невпихуемое.
Разве что - кого-нить выкинуть, например Фору
Мона выкинуть слово Exim и Last
Оставить Bonus и дату
Ото целая строка и нарисуется
А всем кому нуна и так разберутся
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31482
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2501 раз.
Подякували: 3672 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему