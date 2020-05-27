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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07

zhestokiy_kachok как июньская
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:17

  Яша написав:zhestokiy_kachok как июньская

Нет, как майская. Тут все сложно - для целей начисления кешбека оборот считается по дате покупки, а для расчета абонплаты - по дате проводки по счету. Это я опытным путём вычислил, как раз начислили бонусы за 23 и у меня все сошлось.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:26

zhestokiy_kachok, AVF вірно написав. Для кешбеку по даті покупки, для абонки по даті проводки :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:01

Бонусы: Начислили новые по 25.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 25.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:10

mustbe

появились серты розетки (в разделе "супермаркеты"), прошу добавить на аву и сводку бота

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22

Розетку - в сводку добавлю, а на аве все места заняты.
Там всего 80*80, побойтесь бога, нельзя впихнуть невпихуемое.
Разве что - кого-нить выкинуть, например Фору
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:31

  mustbe написав:Розетку - в сводку добавлю, а на аве все места заняты.
Там всего 80*80, побойтесь бога, нельзя впихнуть невпихуемое.
Разве что - кого-нить выкинуть, например Фору


давайте Фору выгонем с авы )
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:14

  mustbe написав:Розетку - в сводку добавлю, а на аве все места заняты.
Там всего 80*80, побойтесь бога, нельзя впихнуть невпихуемое.
Разве что - кого-нить выкинуть, например Фору

Мона выкинуть слово Exim и Last
Оставить Bonus и дату
Ото целая строка и нарисуется
А всем кому нуна и так разберутся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:14

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Там всего 80*80,


чи можна шрифт на одну гарнітуру менший?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:26

Re: Укрексiмбанк

Підкажіть, будь ласка!
Чи є інша можливість поповнити без комісії карту (випущена під відкриття депозиту), крім каси банку та Cash-In-банкоматів?
Sungsam
 
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