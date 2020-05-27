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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:39
Sungsam написав:
Підкажіть, будь ласка!
Чи є інша можливість поповнити без комісії карту (випущена під відкриття депозиту), крім каси банку та Cash-In-банкоматів?
Немає
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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