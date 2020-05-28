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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:39
Немає
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 тра, 2020 21:01
Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 !
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:36
Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 ! Маркеты - Розетка-50
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:40
Таки впихнул Розетку )
Уменьшать фонт - не вариант. Экономия места не большая, а читаемость падает.
Просто выкинул строку заголовка.
ЗЫ. Появилось два свободных паркоместа )
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