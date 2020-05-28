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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:39

  Sungsam написав:Підкажіть, будь ласка!
Чи є інша можливість поповнити без комісії карту (випущена під відкриття депозиту), крім каси банку та Cash-In-банкоматів?

Немає
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:01

Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:36

Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 ! Маркеты - Розетка-50

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:40

Таки впихнул Розетку )
Уменьшать фонт - не вариант. Экономия места не большая, а читаемость падает.
Просто выкинул строку заголовка.
ЗЫ. Появилось два свободных паркоместа )
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  #<1 ... 1008100910101011
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