Немає
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:39
Немає
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 тра, 2020 21:01
Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 !
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:36
Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 ! Маркеты - Розетка-50
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:40
Таки впихнул Розетку )
Уменьшать фонт - не вариант. Экономия места не большая, а читаемость падает.
Просто выкинул строку заголовка.
ЗЫ. Появилось два свободных паркоместа )
Додано: П'ят 29 тра, 2020 04:34
реквізити для поповнення рахунку
Доброго ранку!
Будь ласка, підкажіть, як правильно заповнити поля для відправлення переказу по СЕП з іншого банку для поповнення карткового рахунку фіз. особи в Укрексімбанку.
IBAN [тут зрозуміло]
ЄДРПОУ [код банку чи фіз. особи?]
Отримувач [банк чи ПІБ фіз. особи?]
Призначення платежу [що тут писати???]
Важко повірити, але в call-центрі не змогли допомогти, а на сайті даний розділ є, але ... не заповнений
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:54
ІВАН персональний чи котловиЙ (де зрозуміло)?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|