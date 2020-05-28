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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:39
Sungsam написав:
Підкажіть, будь ласка!
Чи є інша можливість поповнити без комісії карту (випущена під відкриття депозиту), крім каси банку та Cash-In-банкоматів?
Немає
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:36
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 26.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:40
Таки впихнул Розетку )
Уменьшать фонт - не вариант. Экономия места не большая, а читаемость падает.
Просто выкинул строку заголовка.
ЗЫ. Появилось два свободных паркоместа )
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 04:34
Доброго ранку!
Будь ласка, підкажіть, як правильно заповнити поля для відправлення переказу по СЕП з іншого банку для поповнення карткового рахунку фіз. особи в Укрексімбанку.
IBAN [тут зрозуміло]
ЄДРПОУ [код банку чи фіз. особи?]
Отримувач [банк чи ПІБ фіз. особи?]
Призначення платежу [що тут писати???]
Важко повірити, але в call-центрі не змогли допомогти, а на сайті даний розділ є, але ... не заповнений
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
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zhestokiy_kachok
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:54
zhestokiy_kachok написав:
Доброго ранку!
Будь ласка, підкажіть, як правильно заповнити поля для відправлення переказу по СЕП з іншого банку для поповнення карткового рахунку фіз. особи в Укрексімбанку.
IBAN [тут зрозуміло]
ЄДРПОУ [код банку чи фіз. особи?]
Отримувач [банк чи ПІБ фіз. особи?]
Призначення платежу [що тут писати???]
Важко повірити, але в call-центрі не змогли допомогти, а на сайті даний розділ є, але ... не заповнений
ІВАН персональний чи котловиЙ (де зрозуміло)?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:38
mustbe написав:
Таки впихнул Розетку )
Уменьшать фонт - не вариант. Экономия места не большая, а читаемость падает.
Просто выкинул строку заголовка.
ЗЫ. Появилось два свободных паркоместа )
КЛАС!
а нагадайте будь ласка що значить великий і малий шрифт
от зараз epi малим і червоним
все решта великими і зеленими
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greenozon
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:47
greenozon написав: mustbe написав:
Таки впихнул Розетку )
Уменьшать фонт - не вариант. Экономия места не большая, а читаемость падает.
Просто выкинул строку заголовка.
ЗЫ. Появилось два свободных паркоместа )
КЛАС!
а нагадайте будь ласка що значить великий і малий шрифт
от зараз epi малим і червоним
все решта великими і зеленими
Семен Семенович - червоне та мале - значить відсутні сертифікати, зелене та здорове - є
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Alien
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:49
Alien написав: greenozon написав:
а нагадайте будь ласка що значить великий і малий шрифт
Семен Семенович - червоне та мале - значить відсутні сертифікати, зелене та здорове - є
Л - Логика )
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mustbe
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