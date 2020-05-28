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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:56

  zhestokiy_kachok написав:Доброго ранку!
Будь ласка, підкажіть, як правильно заповнити поля для відправлення переказу по СЕП з іншого банку для поповнення карткового рахунку фіз. особи в Укрексімбанку.
IBAN [тут зрозуміло]
ЄДРПОУ [код банку чи фіз. особи?]
Отримувач [банк чи ПІБ фіз. особи?]
Призначення платежу [що тут писати???]

Важко повірити, але в call-центрі не змогли допомогти, а на сайті даний розділ є, але ... не заповнений :(


пополнить картсчет эксима есть два варианта:

по прямым реквизитам
IBAN [ебан вашего счета]
ЄДРПОУ [ваш РНОКПП]
Отримувач [ваше ФИО]
Призначення платежу [любое]

через транзитник
IBAN [ебан транзитника вашей дирекции - у каждой дирекции разный]
ЄДРПОУ [ЄДРПОУ Эксима - 00032112]
Отримувач [АТ "Укрексімбанк"]
Призначення платежу [Пополнение счета ХХХХХХХХХХ*, Иванов Иван Иваныч, РНОКПП 1234567890]

ХХХХХХХХХХ - ваш десятизначный внутренний номер счета
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:01

  greenozon написав:тобто 1 критерій кодується одразу двома ознаками..
а якщо малий-великий використовувати ще для інших цілей?

Например - для каких ?
mustbe
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  #<1 ... 1009101010111012
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