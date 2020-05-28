zhestokiy_kachok написав:Доброго ранку!
Будь ласка, підкажіть, як правильно заповнити поля для відправлення переказу по СЕП з іншого банку для поповнення карткового рахунку фіз. особи в Укрексімбанку.
IBAN [тут зрозуміло]
ЄДРПОУ [код банку чи фіз. особи?]
Отримувач [банк чи ПІБ фіз. особи?]
Призначення платежу [що тут писати???]
Важко повірити, але в call-центрі не змогли допомогти, а на сайті даний розділ є, але ... не заповнений
пополнить картсчет эксима есть два варианта:
по прямым реквизитам
IBAN [ебан вашего счета]
ЄДРПОУ [ваш РНОКПП]
Отримувач [ваше ФИО]
Призначення платежу [любое]
через транзитник
IBAN [ебан транзитника вашей дирекции - у каждой дирекции разный]
ЄДРПОУ [ЄДРПОУ Эксима - 00032112]
Отримувач [АТ "Укрексімбанк"]
Призначення платежу [Пополнение счета ХХХХХХХХХХ*, Иванов Иван Иваныч, РНОКПП 1234567890]
ХХХХХХХХХХ - ваш десятизначный внутренний номер счета