zhestokiy_kachok написав:Доброго ранку! Будь ласка, підкажіть, як правильно заповнити поля для відправлення переказу по СЕП з іншого банку для поповнення карткового рахунку фіз. особи в Укрексімбанку. IBAN [тут зрозуміло] ЄДРПОУ [код банку чи фіз. особи?] Отримувач [банк чи ПІБ фіз. особи?] Призначення платежу [що тут писати???]
Важко повірити, але в call-центрі не змогли допомогти, а на сайті даний розділ є, але ... не заповнений
пополнить картсчет эксима есть два варианта:
по прямым реквизитам IBAN [ебан вашего счета] ЄДРПОУ [ваш РНОКПП] Отримувач [ваше ФИО] Призначення платежу [любое]
через транзитник IBAN [ебан транзитника вашей дирекции - у каждой дирекции разный] ЄДРПОУ [ЄДРПОУ Эксима - 00032112] Отримувач [АТ "Укрексімбанк"] Призначення платежу [Пополнение счета ХХХХХХХХХХ*, Иванов Иван Иваныч, РНОКПП 1234567890]
ХХХХХХХХХХ - ваш десятизначный внутренний номер счета
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
greenozon написав:тобто 1 критерій кодується одразу двома ознаками.. а якщо малий-великий використовувати ще для інших цілей?
Например - для каких ?
ще не знаю, думки вголос до речі можна розвинути ідею ще далі і використовувати 3 букви одного сертифіката - великі, малі чи комбінації
а-ля сигнальні транзакації як в крипто-світі (якщо знаєте що це)
Та можна вааще без букв, просто рисовать зеленую или красную точку на определенном месте. А перед этим договориться, що на 1й позиции - Ащан, на 2й - Сильпо и вперде -- т.н. позиционное кодирование. Сразу куча места появится, но наглядность с непривычки чуток пострадает
А мона еще и номиналы закодировать. Например, одна риска - 500, 2 риски -- 1000, три риски --- 1000+500. Мона риски вертикально ставить(столбики) и раскрасить красный-зеленый
klug, неее, а чо? На аватаре куча места будет, и ток внизу там точки-тире разноцветные, понятные посвященным А мона вааще QR-код влепить. Просканировал смартом, и на телепоне все по-гуманоидному написано
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 29 тра, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Ага, а если кодировать пикселями - то можно закодировать 80*80=640 сертификатов. А если ещё умножить на RGB=24 бита то получается совсем неприлично большое число. 10,7 млрд Столько магазинов во всём мире нет.
Лучшее - враг хорошего. Астанавитесь.
Ава отвечает на самый главный вопрос: есть ли сертификаты. Максимально информативно. Цветом и размером. Всё остальное - вторично.