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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:56

  zhestokiy_kachok написав:Доброго ранку!
Будь ласка, підкажіть, як правильно заповнити поля для відправлення переказу по СЕП з іншого банку для поповнення карткового рахунку фіз. особи в Укрексімбанку.
IBAN [тут зрозуміло]
ЄДРПОУ [код банку чи фіз. особи?]
Отримувач [банк чи ПІБ фіз. особи?]
Призначення платежу [що тут писати???]

Важко повірити, але в call-центрі не змогли допомогти, а на сайті даний розділ є, але ... не заповнений :(


пополнить картсчет эксима есть два варианта:

по прямым реквизитам
IBAN [ебан вашего счета]
ЄДРПОУ [ваш РНОКПП]
Отримувач [ваше ФИО]
Призначення платежу [любое]

через транзитник
IBAN [ебан транзитника вашей дирекции - у каждой дирекции разный]
ЄДРПОУ [ЄДРПОУ Эксима - 00032112]
Отримувач [АТ "Укрексімбанк"]
Призначення платежу [Пополнение счета ХХХХХХХХХХ*, Иванов Иван Иваныч, РНОКПП 1234567890]

ХХХХХХХХХХ - ваш десятизначный внутренний номер счета
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:01

  greenozon написав:тобто 1 критерій кодується одразу двома ознаками..
а якщо малий-великий використовувати ще для інших цілей?

Например - для каких ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:51

  mustbe написав:
  greenozon написав:тобто 1 критерій кодується одразу двома ознаками..
а якщо малий-великий використовувати ще для інших цілей?

Например - для каких ?


ще не знаю, думки вголос
:) до речі можна розвинути ідею ще далі і використовувати 3 букви одного сертифіката - великі, малі чи комбінації

а-ля сигнальні транзакації як в крипто-світі (якщо знаєте що це)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:56

  greenozon написав:
  mustbe написав:
  greenozon написав:тобто 1 критерій кодується одразу двома ознаками..
а якщо малий-великий використовувати ще для інших цілей?

Например - для каких ?


ще не знаю, думки вголос
:) до речі можна розвинути ідею ще далі і використовувати 3 букви одного сертифіката - великі, малі чи комбінації

а-ля сигнальні транзакації як в крипто-світі (якщо знаєте що це)

Та можна вааще без букв, просто рисовать зеленую или красную точку на определенном месте. А перед этим договориться, що на 1й позиции - Ащан, на 2й - Сильпо и вперде -- т.н. позиционное кодирование. Сразу куча места появится, но наглядность с непривычки чуток пострадает

А мона еще и номиналы закодировать. Например, одна риска - 500, 2 риски -- 1000, три риски --- 1000+500. Мона риски вертикально ставить(столбики) и раскрасить красный-зеленый :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:05

Геніально! А давайте позиційно сертифікати, а у РГБ, для ясності, номінали. Махінатори, блін!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:08

klug, неее, а чо? На аватаре куча места будет, и ток внизу там точки-тире разноцветные, понятные посвященным :)
А мона вааще QR-код влепить. Просканировал смартом, и на телепоне все по-гуманоидному написано :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 29 тра, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:16

Ага, а если кодировать пикселями - то можно закодировать 80*80=640 сертификатов.
А если ещё умножить на RGB=24 бита то получается совсем неприлично большое число.
10,7 млрд
Столько магазинов во всём мире нет.

Лучшее - враг хорошего. Астанавитесь.

Ава отвечает на самый главный вопрос: есть ли сертификаты. Максимально информативно. Цветом и размером.
Всё остальное - вторично.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:12

mustbe

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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:01

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Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-200,500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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  #<1 ... 1009101010111012
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