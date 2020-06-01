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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:24
Stringer написав:
А платёж на новой почте за услуги входит в исключения по эксимбонусу?
Наскільки я пам'ятаю - входить. МСС точно не пам'ятаю - шось на кшалт послуги служб доставки чи автотранспортних компаній. Правда платив я за послуги НП досить давно (десь наприкінці 2018 року) і лише одного разу, але з того часу оплачую НП лише тасівськими Уікендом чи Б5
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:57
Stringer написав:
А платёж на новой почте за услуги входит в исключения по эксимбонусу?
0,5 % , если МСС 4215 и
0 ,если 4214
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:01
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Додано: Пон 01 чер, 2020 00:01
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Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-200: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:52
что-то эксим не списывает абонку 1 грн.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:23
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
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- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 30.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:08
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