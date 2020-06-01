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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:24

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:А платёж на новой почте за услуги входит в исключения по эксимбонусу?
Наскільки я пам'ятаю - входить. МСС точно не пам'ятаю - шось на кшалт послуги служб доставки чи автотранспортних компаній. Правда платив я за послуги НП досить давно (десь наприкінці 2018 року) і лише одного разу, але з того часу оплачую НП лише тасівськими Уікендом чи Б5
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:57

  Stringer написав:А платёж на новой почте за услуги входит в исключения по эксимбонусу?

0,5 % , если МСС 4215 и
0 ,если 4214
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Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Техника - Алло-500: Ещё есть
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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-200: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:52

что-то эксим не списывает абонку 1 грн.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:23

Неслабо так кинули
https://news.finance.ua/ru/news/-/47187 ... vidirovano
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velvet
 
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Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:01

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Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 30.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:08

  velvet написав:Неслабо так кинули
https://news.finance.ua/ru/news/-/47187 ... vidirovano

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https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15733
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  IMPRINTER написав:что-то эксим не списывает абонку 1 грн.

що за абонка така сміша у вас :?:
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Бонусы: Начислили новые по 31.05.2020 !

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Бонусы: Начислили новые по 31.05.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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