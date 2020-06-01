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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:что-то эксим не списывает абонку 1 грн.

що за абонка така сміша у вас :?:

Згідно тарифів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07

  klug написав:
  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:что-то эксим не списывает абонку 1 грн.

що за абонка така сміша у вас :?:

Згідно тарифів


по прежнему не списано ... не к добру
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:11

Да, нехорошо это, жди беды
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:40

IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?


для инфинити 20 к, для платины 10к
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IMPRINTER
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