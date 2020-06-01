Згідно тарифів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38
Згідно тарифів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07
по прежнему не списано ... не к добру
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:11
Да, нехорошо это, жди беды
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:40
IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50
для инфинити 20 к, для платины 10к
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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