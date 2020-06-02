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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38
greenozon написав: IMPRINTER написав:
что-то эксим не списывает абонку 1 грн.
що за абонка така сміша у вас
Згідно тарифів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07
klug написав: greenozon написав: IMPRINTER написав:
что-то эксим не списывает абонку 1 грн.
що за абонка така сміша у вас
Згідно тарифів
по прежнему не списано ... не к добру
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:11
Да, нехорошо это, жди беды
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:40
IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50
Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?
для инфинити 20 к, для платины 10к
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:24
STIGA написав: M-Audio написав: Яша написав:
metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%
Значит, проблема не в конкретном терминале. Печалька.
В этой связи вопрос: по каким картам теперь дают сколько-нибудь стоящий КБ в Метро? Ведь в "продукты" оно теперь, наверное, не попадёт ни в одном банке.
У меня - только "Восток/Сильпо", где 1% дают на всё.
Кстати, какой, всё-таки, MCC? Кто покупал уже, может ведь выяснить?
Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают
На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .
Вернулся из метро, памятуя о новом MCC, большую часть покупки оплатил 1%-й дебеткой, остаток - эксимкой (других вариантов не было). А сейчас вот выяснил, что MCC там не 5399, а 5499, который не совсем супермаркет, но под ограничения пока не попадает (вроде бы). Сижу, жалею о потерянной сотке
Терминал приватбанка (вроде бы раньше был Аваль, но, возможно не на всех кассах). То есть, возможно, это уже новый, хотя есть вероятность, что ещё старый.
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M-Audio
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:50
M-Audio написав: STIGA написав: Яша написав:
metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%
Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают
На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .
Вернулся из метро, памятуя о новом MCC, большую часть покупки оплатил 1%-й дебеткой, остаток - эксимкой (других вариантов не было). А сейчас вот выяснил, что MCC там не 5399, а 5499, который не совсем супермаркет, но под ограничения пока не попадает (вроде бы). Сижу, жалею о потерянной сотке
Терминал приватбанка (вроде бы раньше был Аваль, но, возможно не на всех кассах). То есть, возможно, это уже новый, хотя есть вероятность, что ещё старый.
Я так понимаю, что в разных городах разные МСС. Дело в том что терминалы настраивали специалисты "местных" филиалов Приватбанка (в моем городе терминалы в Метро сменились в Аваля на приват), ну и там на местах МСС присваивали по принципу: "Я художник - я так вижу!"
В общем я еще в начале мая протестил на небольшой покупке наш запорожский Метро Максимкой от Алки (как раз были выбраны маркеплейсы и продукты) - увидел что 5499 (у Алки прошло продуктами за смешной 1%), ну и с тех пор вернулся к использовании карт Симы. Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:57
Flamingo написав:
Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
Ну в городе - ещё куда ни шло. Я побаиваюсь, как-бы не пришлось на каждой кассе тестить.
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M-Audio
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