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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:что-то эксим не списывает абонку 1 грн.

що за абонка така сміша у вас :?:

Згідно тарифів
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07

  klug написав:
  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:что-то эксим не списывает абонку 1 грн.

що за абонка така сміша у вас :?:

Згідно тарифів


по прежнему не списано ... не к добру
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:11

Да, нехорошо это, жди беды
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:40

IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?


для инфинити 20 к, для платины 10к
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:24

  STIGA написав:
  M-Audio написав:
  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

Значит, проблема не в конкретном терминале. Печалька.
В этой связи вопрос: по каким картам теперь дают сколько-нибудь стоящий КБ в Метро? Ведь в "продукты" оно теперь, наверное, не попадёт ни в одном банке.
У меня - только "Восток/Сильпо", где 1% дают на всё.
Кстати, какой, всё-таки, MCC? Кто покупал уже, может ведь выяснить?


Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают

На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .

Вернулся из метро, памятуя о новом MCC, большую часть покупки оплатил 1%-й дебеткой, остаток - эксимкой (других вариантов не было). А сейчас вот выяснил, что MCC там не 5399, а 5499, который не совсем супермаркет, но под ограничения пока не попадает (вроде бы). Сижу, жалею о потерянной сотке :-) Терминал приватбанка (вроде бы раньше был Аваль, но, возможно не на всех кассах). То есть, возможно, это уже новый, хотя есть вероятность, что ещё старый.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:50

  M-Audio написав:
  STIGA написав:
  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%



Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают

На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .

Вернулся из метро, памятуя о новом MCC, большую часть покупки оплатил 1%-й дебеткой, остаток - эксимкой (других вариантов не было). А сейчас вот выяснил, что MCC там не 5399, а 5499, который не совсем супермаркет, но под ограничения пока не попадает (вроде бы). Сижу, жалею о потерянной сотке :-) Терминал приватбанка (вроде бы раньше был Аваль, но, возможно не на всех кассах). То есть, возможно, это уже новый, хотя есть вероятность, что ещё старый.

Я так понимаю, что в разных городах разные МСС. Дело в том что терминалы настраивали специалисты "местных" филиалов Приватбанка (в моем городе терминалы в Метро сменились в Аваля на приват), ну и там на местах МСС присваивали по принципу: "Я художник - я так вижу!"
В общем я еще в начале мая протестил на небольшой покупке наш запорожский Метро Максимкой от Алки (как раз были выбраны маркеплейсы и продукты) - увидел что 5499 (у Алки прошло продуктами за смешной 1%), ну и с тех пор вернулся к использовании карт Симы. Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:57

  Flamingo написав:Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить

Ну в городе - ещё куда ни шло. Я побаиваюсь, как-бы не пришлось на каждой кассе тестить.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:23

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
Пару днів тому брав у Львові ТЦ №17
вул. Городоцька 300, поки що коширно :roll:
extreme_lviv_ua
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