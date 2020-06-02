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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:что-то эксим не списывает абонку 1 грн.

що за абонка така сміша у вас :?:

Згідно тарифів
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07

  klug написав:
  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:что-то эксим не списывает абонку 1 грн.

що за абонка така сміша у вас :?:

Згідно тарифів


по прежнему не списано ... не к добру
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:11

Да, нехорошо это, жди беды
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:40

IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, а який рух по карті має бути щоб абонка була 1 грн?


для инфинити 20 к, для платины 10к
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:24

  STIGA написав:
  M-Audio написав:
  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

Значит, проблема не в конкретном терминале. Печалька.
В этой связи вопрос: по каким картам теперь дают сколько-нибудь стоящий КБ в Метро? Ведь в "продукты" оно теперь, наверное, не попадёт ни в одном банке.
У меня - только "Восток/Сильпо", где 1% дают на всё.
Кстати, какой, всё-таки, MCC? Кто покупал уже, может ведь выяснить?


Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают

На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .

Вернулся из метро, памятуя о новом MCC, большую часть покупки оплатил 1%-й дебеткой, остаток - эксимкой (других вариантов не было). А сейчас вот выяснил, что MCC там не 5399, а 5499, который не совсем супермаркет, но под ограничения пока не попадает (вроде бы). Сижу, жалею о потерянной сотке :-) Терминал приватбанка (вроде бы раньше был Аваль, но, возможно не на всех кассах). То есть, возможно, это уже новый, хотя есть вероятность, что ещё старый.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:50

  M-Audio написав:
  STIGA написав:
  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%



Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают

На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .

Вернулся из метро, памятуя о новом MCC, большую часть покупки оплатил 1%-й дебеткой, остаток - эксимкой (других вариантов не было). А сейчас вот выяснил, что MCC там не 5399, а 5499, который не совсем супермаркет, но под ограничения пока не попадает (вроде бы). Сижу, жалею о потерянной сотке :-) Терминал приватбанка (вроде бы раньше был Аваль, но, возможно не на всех кассах). То есть, возможно, это уже новый, хотя есть вероятность, что ещё старый.

Я так понимаю, что в разных городах разные МСС. Дело в том что терминалы настраивали специалисты "местных" филиалов Приватбанка (в моем городе терминалы в Метро сменились в Аваля на приват), ну и там на местах МСС присваивали по принципу: "Я художник - я так вижу!"
В общем я еще в начале мая протестил на небольшой покупке наш запорожский Метро Максимкой от Алки (как раз были выбраны маркеплейсы и продукты) - увидел что 5499 (у Алки прошло продуктами за смешной 1%), ну и с тех пор вернулся к использовании карт Симы. Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:57

  Flamingo написав:Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить

Ну в городе - ещё куда ни шло. Я побаиваюсь, как-бы не пришлось на каждой кассе тестить.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:23

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
Пару днів тому брав у Львові ТЦ №17
вул. Городоцька 300, поки що коширно :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:16

  extreme_lviv_ua написав:
  Flamingo написав:Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
Пару днів тому брав у Львові ТЦ №17
вул. Городоцька 300, поки що коширно :roll:
Спасибо за информацию. Только вот смотрите - это замечательно, что во Львове все хорошо, но до полноты картины не хватает буквально капельки информации - произошла ли смена терминалов в ТЦ? Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах? Дело в том, что насколько я понял Метро сменил обслуживающий банк (до этого был Аваль, а стало #зеленелайно - по крайней мере в Запорожье так). В некоторых городах смена могла еще не произойти. У Аваля МСС был 5411. Встречал сообщение, что в Днепре такой же и остался. Еще не поменялся банк или уже поменялся, но новый банк оставил старый МСС? В киевских метро смена произошла и МСС стал 5399. В запорожском тоже произошла - МСС стал 5499. Не знаю из какого города M-Audio, но в его городе ситуация аналогичная с Запорожьем, но у него есть сомнения, по поводу того, что терминалы могут быть разных банков, а значит МСС тоже м.б. разные.

Поэтому мое предложение если кто хочет подсобить своим землякам с информацией о кошерности МСС в магазинах метро: кроме того что четко называть город еще и давать инфу прошла ли уже смена терминалов, чеки какого банка выдает терминал и, желательно, какой МСС имеется на выходе. Думаю земляки каждого отписавшегося за такую инфу будут только благодарны.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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