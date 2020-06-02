Додано: Вів 02 чер, 2020 23:16

extreme_lviv_ua написав: Flamingo написав: Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить Пару днів тому брав у Львові ТЦ №17

вул. Городоцька 300, поки що коширно Пару днів тому брав у Львові ТЦ №17вул. Городоцька 300, поки що коширно

#зеленелайно

Спасибо за информацию. Только вот смотрите - это замечательно, что во Львове все хорошо, но до полноты картины не хватает буквально капельки информации - произошла ли смена терминалов в ТЦ? Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах? Дело в том, что насколько я понял Метро сменил обслуживающий банк (до этого был Аваль, а стало- по крайней мере в Запорожье так). В некоторых городах смена могла еще не произойти. У Аваля МСС был 5411. Встречал сообщение, что в Днепре такой же и остался. Еще не поменялся банк или уже поменялся, но новый банк оставил старый МСС? В киевских метро смена произошла и МСС стал 5399. В запорожском тоже произошла - МСС стал 5499. Не знаю из какого города M-Audio, но в его городе ситуация аналогичная с Запорожьем, но у него есть сомнения, по поводу того, что терминалы могут быть разных банков, а значит МСС тоже м.б. разные.Поэтому мое предложение если кто хочет подсобить своим землякам с информацией о кошерности МСС в магазинах метро: кроме того что четко называть город еще и давать инфу прошла ли уже смена терминалов, чеки какого банка выдает терминал и, желательно, какой МСС имеется на выходе. Думаю земляки каждого отписавшегося за такую инфу будут только благодарны.