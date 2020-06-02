Згідно тарифів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38
Згідно тарифів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07
по прежнему не списано ... не к добру
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:11
Да, нехорошо это, жди беды
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:40
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:24
Вернулся из метро, памятуя о новом MCC, большую часть покупки оплатил 1%-й дебеткой, остаток - эксимкой (других вариантов не было). А сейчас вот выяснил, что MCC там не 5399, а 5499, который не совсем супермаркет, но под ограничения пока не попадает (вроде бы). Сижу, жалею о потерянной сотке Терминал приватбанка (вроде бы раньше был Аваль, но, возможно не на всех кассах). То есть, возможно, это уже новый, хотя есть вероятность, что ещё старый.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:50
Я так понимаю, что в разных городах разные МСС. Дело в том что терминалы настраивали специалисты "местных" филиалов Приватбанка (в моем городе терминалы в Метро сменились в Аваля на приват), ну и там на местах МСС присваивали по принципу: "Я художник - я так вижу!"
В общем я еще в начале мая протестил на небольшой покупке наш запорожский Метро Максимкой от Алки (как раз были выбраны маркеплейсы и продукты) - увидел что 5499 (у Алки прошло продуктами за смешной 1%), ну и с тех пор вернулся к использовании карт Симы. Поэтому в каждом городе, я так понимаю, надо обязательно тестить
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:57
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:23
Re: Укрексiмбанк
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:16
Спасибо за информацию. Только вот смотрите - это замечательно, что во Львове все хорошо, но до полноты картины не хватает буквально капельки информации - произошла ли смена терминалов в ТЦ? Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах? Дело в том, что насколько я понял Метро сменил обслуживающий банк (до этого был Аваль, а стало #зеленелайно - по крайней мере в Запорожье так). В некоторых городах смена могла еще не произойти. У Аваля МСС был 5411. Встречал сообщение, что в Днепре такой же и остался. Еще не поменялся банк или уже поменялся, но новый банк оставил старый МСС? В киевских метро смена произошла и МСС стал 5399. В запорожском тоже произошла - МСС стал 5499. Не знаю из какого города M-Audio, но в его городе ситуация аналогичная с Запорожьем, но у него есть сомнения, по поводу того, что терминалы могут быть разных банков, а значит МСС тоже м.б. разные.
Поэтому мое предложение если кто хочет подсобить своим землякам с информацией о кошерности МСС в магазинах метро: кроме того что четко называть город еще и давать инфу прошла ли уже смена терминалов, чеки какого банка выдает терминал и, желательно, какой МСС имеется на выходе. Думаю земляки каждого отписавшегося за такую инфу будут только благодарны.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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