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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 01:19
Примітно, що #зеленелайно завезло нам якісь допотопні термінали без контактлеса, замість модних з виносним пін-падом від Валі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:39
Re: Укрексiмбанк
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились
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