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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:19

Примітно, що #зеленелайно завезло нам якісь допотопні термінали без контактлеса, замість модних з виносним пін-падом від Валі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:39

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
  Flamingo написав:произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились :roll:

UPD: Списали абонку 1₴
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:27

Списали абонку.
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