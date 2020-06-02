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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1012101310141015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:19

Примітно, що #зеленелайно завезло нам якісь допотопні термінали без контактлеса, замість модних з виносним пін-падом від Валі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:39

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
  Flamingo написав:произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились :roll:

UPD: Списали абонку 1₴
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:27

Списали абонку.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:54

  extreme_lviv_ua написав:
  Flamingo написав:Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
  Flamingo написав:произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились :roll:

UPD: Списали абонку 1₴

Кто нибудь знает, какой мсс сейчас в Metro в Харькове на пр.Гагарина.
апд. Выяснил. в мае сменился с 5399 на 5499. я правильно понимаю, что 5499 кошерный ? сейчас терминалы привата. ранее были аваля с 5411
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:37

  Яша написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  Flamingo написав:Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
  Flamingo написав:произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились :roll:

UPD: Списали абонку 1₴

Кто нибудь знает, какой мсс сейчас в Metro в Харькове на пр.Гагарина.
апд. Выяснил. в мае сменился с 5399 на 5499. я правильно понимаю, что 5499 кошерный ? сейчас терминалы привата. ранее были аваля с 5411

На Гагарина не знаю, а на Алексеевке действительно сменился, 25 мая пробился 5499, причём на проверенной кассе, с новым приватовским терминалом, который ранее был с 5399,
а я опять прощелкал забралом :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:23

Re: Укрексiмбанк

Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:31

  Andey написав:Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда

Я лонгировал, правда под 3.3% вышло (1,9+1,2 +0,2-за размещение с карты) на год :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:37

  Andey написав:Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда

В госбанках точно ничего подобного уже не найдете. Из не госов - У меги можно разместится под 4.05% , но выше фонда туда точно нести не стоит. А так решать Вам
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:35

  Andey написав:Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда

В Ощаде и Привате меньше, так что смысл лонгировать в Эксиме есть точно
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velvet
 
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