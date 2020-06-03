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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 01:19
Примітно, що #зеленелайно завезло нам якісь допотопні термінали без контактлеса, замість модних з виносним пін-падом від Валі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:39
Flamingo написав:
Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
Flamingo написав:
произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились
UPD: Списали абонку 1₴
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extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:27
Списали абонку.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:54
extreme_lviv_ua написав: Flamingo написав:
Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
Flamingo написав:
произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились
UPD: Списали абонку 1₴
Кто нибудь знает, какой мсс сейчас в Metro в Харькове на пр.Гагарина.
апд. Выяснил. в мае сменился с 5399 на 5499. я правильно понимаю, что 5499 кошерный ? сейчас терминалы привата. ранее были аваля с 5411
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Яша
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:37
Яша написав: extreme_lviv_ua написав: Flamingo написав:
Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
Flamingo написав:
произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились
UPD: Списали абонку 1₴
Кто нибудь знает, какой мсс сейчас в Metro в Харькове на пр.Гагарина.
апд. Выяснил. в мае сменился с 5399 на 5499. я правильно понимаю, что 5499 кошерный ? сейчас терминалы привата. ранее были аваля с 5411
На Гагарина не знаю, а на Алексеевке действительно сменился, 25 мая пробился 5499, причём на проверенной кассе, с новым приватовским терминалом, который ранее был с 5399,
а я опять прощелкал забралом
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Stringer
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:23
Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда
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Andey
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:31
Andey написав:
Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда
Я лонгировал, правда под 3.3% вышло (1,9+1,2 +0,2-за размещение с карты) на год
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:37
Andey написав:
Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда
В госбанках точно ничего подобного уже не найдете. Из не госов - У меги можно разместится под 4.05% , но выше фонда туда точно нести не стоит. А так решать Вам
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:35
Andey написав:
Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда
В Ощаде и Привате меньше, так что смысл лонгировать в Эксиме есть точно
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velvet
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:24
IMPRINTER написав:
Списали абонку.
Аналогично, причем 1грн, хотя уже ожидалось 300. Оборот был на пределе и по выписке одна операция, причем с 24 числа в интернете, прошла аж 1 июня. Уже смирились с 300, и на тебе - 1. Уже и не знаю как считать, может прислушались, на мыло 23.04.20 таки полетело обращение, да и совет делать то же самое форумчанам был.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4945812#p4945812
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valya
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