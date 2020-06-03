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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:52

Re: Укрексiмбанк

Научите плиз, как пополнить приватку платину безналом без комиса или по минимуму. Можно в личку, спасибо
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:05

  valya написав:Научите плиз, как пополнить приватку платину безналом без комиса или по минимуму. Можно в личку, спасибо

Так приватка любым способом пополняется без комиса. Хоть СЭПом, хоть р2р, хоть в кассе. Это депозитную нужно только через кассу пополнять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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