|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:52
Re: Укрексiмбанк
Научите плиз, как пополнить приватку платину безналом без комиса или по минимуму. Можно в личку, спасибо
*******
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:05
Так приватка любым способом пополняется без комиса. Хоть СЭПом, хоть р2р, хоть в кассе. Это депозитную нужно только через кассу пополнять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
|