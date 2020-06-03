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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:52

Re: Укрексiмбанк

Научите плиз, как пополнить приватку платину безналом без комиса или по минимуму. Можно в личку, спасибо
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:05

  valya написав:Научите плиз, как пополнить приватку платину безналом без комиса или по минимуму. Можно в личку, спасибо

Так приватка любым способом пополняется без комиса. Хоть СЭПом, хоть р2р, хоть в кассе. Это депозитную нужно только через кассу пополнять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:16

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Это депозитную нужно только через кассу пополнять.


або через кеш-ін АТМ (яких досить мало і вони тупі- нові купюри не хавають)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:29

  greenozon написав:
  Фантом написав:Это депозитную нужно только через кассу пополнять.


або через кеш-ін АТМ (яких досить мало і вони тупі- нові купюри не хавають)

Благодарю, касса, кеш-ин - знаю, интересует именно по безналу, как и откуда
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:36

  valya написав:
  greenozon написав:
  Фантом написав:Это депозитную нужно только через кассу пополнять.


або через кеш-ін АТМ (яких досить мало і вони тупі- нові купюри не хавають)

Благодарю, касса, кеш-ин - знаю, интересует именно по безналу, как и откуда

Если Вас интересует приватка, то пофиг, как и откуда. Вход бесплатен. Хотите без комиссии СЭПом - шлите с Аллы, Форварда, Конкорда, Аваля, Укрсиба и Ощада (по 5 тыс). Хотите без комиссии р2р - шлите с Мони или ПУМБа.
Если депозитка, то бесплатный вход только налом - касса или кешин в банкомате Укрэксима.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 03 чер, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:39

Фантом
Только на приватку. С Привата и с кдв и с уни я так понимаю будет 0,5% (5грн мин).
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:42

  valya написав:Фантом
Только на приватку. С Привата и с кдв и с уни я так понимаю будет 0,5% (5грн мин).

Це якщо по р2р, а якщо СЕПом то 3 грн. не залежно від суми, але кошти надійдуть лише наступного робочого дня після платежу
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:46

  Alien написав:
  valya написав:Фантом
Только на приватку. С Привата и с кдв и с уни я так понимаю будет 0,5% (5грн мин).

Це якщо по р2р, а якщо СЕПом то 3 грн. не залежно від суми, але кошти надійдуть лише наступного робочого дня після платежу

Или через тропинки в другие банки. Но тут есть варианты нарваться на финмон.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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