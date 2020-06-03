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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:52
Re: Укрексiмбанк
Научите плиз, как пополнить приватку платину безналом без комиса или по минимуму. Можно в личку, спасибо
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Додано: Сер 03 чер, 2020 22:05
Так приватка любым способом пополняется без комиса. Хоть СЭПом, хоть р2р, хоть в кассе. Это депозитную нужно только через кассу пополнять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:16
Re: Укрексiмбанк
або через кеш-ін АТМ (яких досить мало і вони тупі- нові купюри не хавають)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:29
Благодарю, касса, кеш-ин - знаю, интересует именно по безналу, как и откуда
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Додано: Сер 03 чер, 2020 22:36
Если Вас интересует приватка, то пофиг, как и откуда. Вход бесплатен. Хотите без комиссии СЭПом - шлите с Аллы, Форварда, Конкорда, Аваля, Укрсиба и Ощада (по 5 тыс). Хотите без комиссии р2р - шлите с Мони или ПУМБа.
Если депозитка, то бесплатный вход только налом - касса или кешин в банкомате Укрэксима.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 03 чер, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:39
Фантом
Только на приватку. С Привата и с кдв и с уни я так понимаю будет 0,5% (5грн мин).
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Додано: Сер 03 чер, 2020 22:42
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:46
Или через тропинки в другие банки. Но тут есть варианты нарваться на финмон.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:41
Странный МСС
В коллекцию странных MCC. Два раза заказывал доставку в Фоззи и оплачивал на сайте через Liqpay. Оба раза в выписке: ТОВ "Экспансия ", и МСС 5993 Специализированные табачные магазины (если что, сигареты не заказывал )
У Симы все нормально, кода нет в исключениях и начислили обычный кешбек. Но если будете покупать с другой картой с кешбеком в продуктах, то будете в пролёте...
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