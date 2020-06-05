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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:38
Andey написав:
Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда
Доброго времени.
А в эксиме гарантируется вся сумма?
Независимо от местонахождения : карточный счёт, "мои заощадження"?
Решил , что пока находясь за границей и продолжая скирдовать, перевел месяца на три всю сумму на "заощадження". Пусть хоть на виски что-то капнет.
Не пожалею? Они точно так же гарантируются?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:41
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:49
Hotab написав:
А в эксиме гарантируется вся сумма?
Независимо от местонахождения : карточный счёт, "мои заощадження"?
да, в перделах 200К на всех счетах одного ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:01
Спасибо. Нарыл в инете,что ВР приняла, а президент и не ветировал, и не подписал , чтобы все госы были на 100% гарантировании,а не Ощад только.
Счас петиция гаранту об этом есть, но я в такие игры не играю.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:51
что для этого нужно оформить, чтобы бесплатно внести в кассу валюту, а потом бесплатно забрать гривну и наоборот ? кстати сэп здесь сколько стоит и как быстро ходит ?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:01
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 03.06.2020 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:33
Епицентр или МарлиМерлен попадает в 5%/7% или в 0.5%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:05
Что за мода пошла у супермаркетов менять MCC-коды на какие-нибудь "товары общего назначения" или вообще "бизнес-услуги"?
Вполне обычная сеть супермаркетов, без претензий на "бизнес" (как Метро), на территории пиццерия со своей кассой, которая изначально проходила как "бизнес", но пиццерия это ладно, один раз получить 0,5% со ста гривен не критично. А теперь, видимо, тот же "бизнес" стал и на основных кассах, потому как 0,5% прилетело. Минус сотка, а ведь лимит-то идёт (хотя с этим карантином не добираюсь до него).
Сеть местная, поэтому не называю, вряд-ли кто из присутствующих в курсе. Причём достаточно дорогая, дороже Сильпо однозначно, могли бы и не жаться (если у них условия обслуживания вообще зависят от MCC).
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