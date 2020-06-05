Додано: Суб 06 чер, 2020 00:06

M-Audio Дело в том что в большинстве своем никакая сеть никакой МСС себе не выбирает. От слова вообще. Код присваивают (и прошивают в терминале) технические сотрудники банка устанавливающие терминал. И делают это они основываясь от того какие области деятельности прописаны в уставных документах предприятия. А так как поле деятельности у предприятий часто бывает большое, то нередки и ситуации подобные вашей. Тем более что терминалы после установки, могут и перемещаться уже внутри самого предприятия без перепрошивки. Так терминал с МСС кафе может оказаться в торговом зале продуктового маркета и наоборот. И тут ничего не поделаешь, потому как основная цель создания этих кодов вовсе не выплата кэшбека, а банальная статистика МПС и банков. А они понимают что погрешность в этом деле есть и особо по таким пустякам не заморачиваюЦЦа. Ну а использование МСС для "нетрадиционных финансовых услуг" появилось гораздо позже. Понимаю, что обидно терять кишмиш, но относитесь к этому по философски. Тут потеряли - в другом месте обязательно найдете. У меня буквально в прошлом месяце так получилось, что банальная оплата от которого вообще не ждал ничего взад - чисто надо было срочно оплатить кругленькую сумму в итоге принесла мне кишмиш в несколько сотен гривен чистыми. Мелочь конечно, но приятно.