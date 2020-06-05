RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1015101610171018>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:38

  Andey написав:Панове, есть ли смысл лонгировать долларовый депо на год? 2.2%+1.2% бонус за продление, итого 3.4% годовых.
Или на рынке есть предложения получше? нужно чтобы был госбанк, ибо сумма больше фонда

Доброго времени.
А в эксиме гарантируется вся сумма?
Независимо от местонахождения : карточный счёт, "мои заощадження"?
Решил , что пока находясь за границей и продолжая скирдовать, перевел месяца на три всю сумму на "заощадження". Пусть хоть на виски что-то капнет.
Не пожалею? Они точно так же гарантируются?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:41

Re: Укрексiмбанк

Гарантии только в пределах фонда
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
Повідомлень: 429
З нами з: 12.07.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:49

Re: Укрексiмбанк

  Hotab написав:А в эксиме гарантируется вся сумма?
Независимо от местонахождения : карточный счёт, "мои заощадження"?

да, в перделах 200К на всех счетах одного ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31606
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2510 раз.
Подякували: 3683 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:01

Спасибо. Нарыл в инете,что ВР приняла, а президент и не ветировал, и не подписал , чтобы все госы были на 100% гарантировании,а не Ощад только.
Счас петиция гаранту об этом есть, но я в такие игры не играю.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:51

оналйн обмен

что для этого нужно оформить, чтобы бесплатно внести в кассу валюту, а потом бесплатно забрать гривну и наоборот ? кстати сэп здесь сколько стоит и как быстро ходит ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 677
З нами з: 21.07.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:01

Бонусы: Начислили новые по 02.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 02.06.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4180
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:01

Бонусы: Начислили новые по 03.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 03.06.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4180
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:33

Епицентр или МарлиМерлен попадает в 5%/7% или в 0.5%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 22.12.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:05

Что за мода пошла у супермаркетов менять MCC-коды на какие-нибудь "товары общего назначения" или вообще "бизнес-услуги"?
Вполне обычная сеть супермаркетов, без претензий на "бизнес" (как Метро), на территории пиццерия со своей кассой, которая изначально проходила как "бизнес", но пиццерия это ладно, один раз получить 0,5% со ста гривен не критично. А теперь, видимо, тот же "бизнес" стал и на основных кассах, потому как 0,5% прилетело. Минус сотка, а ведь лимит-то идёт (хотя с этим карантином не добираюсь до него).
Сеть местная, поэтому не называю, вряд-ли кто из присутствующих в курсе. Причём достаточно дорогая, дороже Сильпо однозначно, могли бы и не жаться (если у них условия обслуживания вообще зависят от MCC).
M-Audio
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 23.03.11
Подякував: 298 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:06

M-Audio Дело в том что в большинстве своем никакая сеть никакой МСС себе не выбирает. От слова вообще. Код присваивают (и прошивают в терминале) технические сотрудники банка устанавливающие терминал. И делают это они основываясь от того какие области деятельности прописаны в уставных документах предприятия. А так как поле деятельности у предприятий часто бывает большое, то нередки и ситуации подобные вашей. Тем более что терминалы после установки, могут и перемещаться уже внутри самого предприятия без перепрошивки. Так терминал с МСС кафе может оказаться в торговом зале продуктового маркета и наоборот. И тут ничего не поделаешь, потому как основная цель создания этих кодов вовсе не выплата кэшбека, а банальная статистика МПС и банков. А они понимают что погрешность в этом деле есть и особо по таким пустякам не заморачиваюЦЦа. Ну а использование МСС для "нетрадиционных финансовых услуг" появилось гораздо позже. Понимаю, что обидно терять кишмиш, но относитесь к этому по философски. Тут потеряли - в другом месте обязательно найдете. У меня буквально в прошлом месяце так получилось, что банальная оплата от которого вообще не ждал ничего взад - чисто надо было срочно оплатить кругленькую сумму в итоге принесла мне кишмиш в несколько сотен гривен чистыми. Мелочь конечно, но приятно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 20.03.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1015101610171018>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PUnder і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.