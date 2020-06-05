Flamingo
Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?
. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:24
Flamingo
Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?
. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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