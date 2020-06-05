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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:24

Flamingo

Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?

. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:32

  proftpd66 написав:Flamingo

Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?

. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме

Понимаете, каждая программа лояльности имеет какие-то свои цели, на основе которых потом определяютя конкретные критерии как программа должнв работать. Бабиты видят это так. И это их право устанавливать правила и исключения. Искать и пытаться понять их логику можно. Но зачем? Лично я в любой программе лояльности пытаюсь найти что мне выгодно и по максимуму это использовать. А почему скажем на продукты по инфине предусмотрено 7%, а технике 0,5%, и почему по комуналю вначале было 7%, а в декабре 2018 стало 0,5% мне если честно не интересно. Принцип поедателей креветок поините? Выедаеи самое вкусное и выбрасываем остально - в этом принципе просто нет вопроса почему "хвостик" креветки вкусный, а ларки и панцырь нет ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:27

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Выедаеи самое вкусное и выбрасываем остально

ех, а як же поділитись із ближнім, подумати про духовне?
+50грн !
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greenozon
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