Flamingo
Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?
. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:24
Flamingo
Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?
. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:32
Понимаете, каждая программа лояльности имеет какие-то свои цели, на основе которых потом определяютя конкретные критерии как программа должнв работать. Бабиты видят это так. И это их право устанавливать правила и исключения. Искать и пытаться понять их логику можно. Но зачем? Лично я в любой программе лояльности пытаюсь найти что мне выгодно и по максимуму это использовать. А почему скажем на продукты по инфине предусмотрено 7%, а технике 0,5%, и почему по комуналю вначале было 7%, а в декабре 2018 стало 0,5% мне если честно не интересно. Принцип поедателей креветок поините? Выедаеи самое вкусное и выбрасываем остально - в этом принципе просто нет вопроса почему "хвостик" креветки вкусный, а ларки и панцырь нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 06 чер, 2020 09:27
Re: Укрексiмбанк
ех, а як же поділитись із ближнім, подумати про духовне?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:06
Тут усі усі входи/виходи на тарілці подають, навіть наявність бонусів ботають, чим же ще тут з Вами ділитися?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:07
по разным мсс разный интерчерж от МПС, по малобюджетке сима дает 0,5.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:17
kreuz
я про філософські насущні питання і ставлення до ближнього
а тут і так ясно одні фін акули і часом - "трєвожниє кабанчікі"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:29
Так а я Вам кажу, що в нашому океані й серед акул існує солідарність, щоправда лише у межах одного свиновиду ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:35
IMPRINTER думаю что корелляции с интерченджем тут совершенно никакой. Не думаю, что где то есть интерчендж 7% или даже 5%, не говоря уже о том что вряд ли интерчендж по транспорту, технике, комуналю, ОпСоСам в разы меньше чем по продуктам, АЗС, одежде, аптекам
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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