Додано: Суб 06 чер, 2020 08:32

proftpd66 написав: Flamingo



Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?



. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме

Понимаете, каждая программа лояльности имеет какие-то свои цели, на основе которых потом определяютя конкретные критерии как программа должнв работать. Бабиты видят это так. И это их право устанавливать правила и исключения. Искать и пытаться понять их логику можно. Но зачем? Лично я в любой программе лояльности пытаюсь найти что мне выгодно и по максимуму это использовать. А почему скажем на продукты по инфине предусмотрено 7%, а технике 0,5%, и почему по комуналю вначале было 7%, а в декабре 2018 стало 0,5% мне если честно не интересно. Принцип поедателей креветок поините? Выедаеи самое вкусное и выбрасываем остально - в этом принципе просто нет вопроса почему "хвостик" креветки вкусный, а ларки и панцырь нет