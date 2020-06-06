RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1015101610171018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:24

Flamingo

Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?

. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2997
З нами з: 22.12.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:32

  proftpd66 написав:Flamingo

Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?

. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме

Понимаете, каждая программа лояльности имеет какие-то свои цели, на основе которых потом определяютя конкретные критерии как программа должнв работать. Бабиты видят это так. И это их право устанавливать правила и исключения. Искать и пытаться понять их логику можно. Но зачем? Лично я в любой программе лояльности пытаюсь найти что мне выгодно и по максимуму это использовать. А почему скажем на продукты по инфине предусмотрено 7%, а технике 0,5%, и почему по комуналю вначале было 7%, а в декабре 2018 стало 0,5% мне если честно не интересно. Принцип поедателей креветок поините? Выедаеи самое вкусное и выбрасываем остально - в этом принципе просто нет вопроса почему "хвостик" креветки вкусный, а ларки и панцырь нет ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4569
З нами з: 20.03.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:27

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Выедаеи самое вкусное и выбрасываем остально

ех, а як же поділитись із ближнім, подумати про духовне?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:06

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Выедаеи самое вкусное и выбрасываем остально

ех, а як же поділитись із ближнім, подумати про духовне?

Тут усі усі входи/виходи на тарілці подають, навіть наявність бонусів ботають, чим же ще тут з Вами ділитися?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:07

  proftpd66 написав:Flamingo

Можете объяснить в чем смысл что сима платить 2/5/7% по категориям еды. А другие категории 0.5%?

. Почему Сима не платит по всем категориями 5? Мы спорили в другой теме


по разным мсс разный интерчерж от МПС, по малобюджетке сима дает 0,5.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37330
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5940 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:17

kreuz
я про філософські насущні питання і ставлення до ближнього

а тут і так ясно одні фін акули і часом - "трєвожниє кабанчікі" :wink:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:29

  greenozon написав:kreuz
я про філософські насущні питання і ставлення до ближнього

а тут і так ясно одні фін акули і часом - "трєвожниє кабанчікі" :wink:

Так а я Вам кажу, що в нашому океані й серед акул існує солідарність, щоправда лише у межах одного свиновиду ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:35

IMPRINTER думаю что корелляции с интерченджем тут совершенно никакой. Не думаю, что где то есть интерчендж 7% или даже 5%, не говоря уже о том что вряд ли интерчендж по транспорту, технике, комуналю, ОпСоСам в разы меньше чем по продуктам, АЗС, одежде, аптекам
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4569
З нами з: 20.03.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:22

  Flamingo написав:IMPRINTER думаю что корелляции с интерченджем тут совершенно никакой. Не думаю, что где то есть интерчендж 7% или даже 5%, не говоря уже о том что вряд ли интерчендж по транспорту, технике, комуналю, ОпСоСам в разы меньше чем по продуктам, АЗС, одежде, аптекам


ну вообще да, тут никакой интерченж 7% не покроет все равно ... программа чисто убыточная. Просто элемент маркетинга - вместо телерекламы и биллбордов решили тратить деньги маркетингового бюджета на эту программу.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37330
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5940 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:38

За что им большое спасибо)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4406
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1015101610171018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, riwalir і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.