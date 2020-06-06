Да, маркетинг и рекламу - на хлеб не намажешь.
А бонусы - запросто )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:11
Да, маркетинг и рекламу - на хлеб не намажешь.
А бонусы - запросто )
Додано: Нед 07 чер, 2020 07:43
5200 и 5211 идут в повышенную категорию?
В привилах инфы нету, значит идёт в 7%?
У Аллы это ремонт
- Ремонт – покупки в специализированных строительных магазинах товаров для ремонта и дома. Коды MCC: 5200, 5211, 5231, 5713.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:35
Вышка или нет ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:45
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