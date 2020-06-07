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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:11

  guntherhouse777 написав:За что им большое спасибо)

Да, маркетинг и рекламу - на хлеб не намажешь.
А бонусы - запросто )
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 07:43

5200 и 5211 идут в повышенную категорию?

В привилах инфы нету, значит идёт в 7%?

У Аллы это ремонт

- Ремонт – покупки в специализированных строительных магазинах товаров для ремонта и дома. Коды MCC: 5200, 5211, 5231, 5713.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:35

Вышка или нет ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:45

  proftpd66 написав:Вышка или нет ?


все что не указано в исключениях идут по стандартной стаквке
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 04.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 04.06.2020 !

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Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:17

Две кассы в Епицентре, платину в долларах, отменили транзакцию . А карта привата голд прошла успешно .

В чем прикол ? Терминал может настроен , так что это карта свинорылов?





Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:25

Странная логика :mrgreen:

Нельзя а КФС покушать :)


106 TOO_FREQUENT_RECURRENT_PAYMENTS Слишком частые рекуррентные платежи.



Прихвата карат Голд МС.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:53

106. ВІДМОВИТИ. Перевищена допустима кількість спроб введення PIN-коду
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:01

  Вкладчик1234 написав:106. ВІДМОВИТИ. Перевищена допустима кількість спроб введення PIN-коду


Терминал и кассир, не сообщал про ошибку пин кода . с первого раза, код был верный.

Во всяком случае, терминал не сообщал что пин не верный .

Терминал , должен отобразить что пин не верный ? Кроме того paypass не запрашивал никогда пин.

Может быть пин не верный, но странно что терминал не сообщил что пин не верный :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:10

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:106. ВІДМОВИТИ. Перевищена допустима кількість спроб введення PIN-коду


Терминал и кассир, не сообщал про ошибку пин кода . с первого раза, код был верный.

Во всяком случае, терминал не сообщал что пин не верный .

Терминал , должен отобразить что пин не верный ? Кроме того paypass не запрашивал никогда пин.

Может быть пин не верный, но странно что терминал не сообщил что пин не верный :mrgreen:

А чіпом карта проводилать хоч раз?
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