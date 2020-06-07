Да, маркетинг и рекламу - на хлеб не намажешь.
А бонусы - запросто )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:11
Да, маркетинг и рекламу - на хлеб не намажешь.
А бонусы - запросто )
Додано: Нед 07 чер, 2020 07:43
5200 и 5211 идут в повышенную категорию?
В привилах инфы нету, значит идёт в 7%?
У Аллы это ремонт
- Ремонт – покупки в специализированных строительных магазинах товаров для ремонта и дома. Коды MCC: 5200, 5211, 5231, 5713.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:35
Вышка или нет ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:45
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 07 чер, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 04.06.2020 !
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:17
Две кассы в Епицентре, платину в долларах, отменили транзакцию . А карта привата голд прошла успешно .
В чем прикол ? Терминал может настроен , так что это карта свинорылов?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:25
Странная логика
Нельзя а КФС покушать
106 TOO_FREQUENT_RECURRENT_PAYMENTS Слишком частые рекуррентные платежи.
Прихвата карат Голд МС.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:53
106. ВІДМОВИТИ. Перевищена допустима кількість спроб введення PIN-коду
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:01
Терминал и кассир, не сообщал про ошибку пин кода . с первого раза, код был верный.
Во всяком случае, терминал не сообщал что пин не верный .
Терминал , должен отобразить что пин не верный ? Кроме того paypass не запрашивал никогда пин.
Может быть пин не верный, но странно что терминал не сообщил что пин не верный
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:10
А чіпом карта проводилать хоч раз?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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