Квесторе_поверніться
Два раза провел, с чипом и без чипа . Все тоже самое .
Может быть терминал особенный и не сообщил про ошибку пина.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:14
Квесторе_поверніться
Два раза провел, с чипом и без чипа . Все тоже самое .
Может быть терминал особенный и не сообщил про ошибку пина.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 08 чер, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 05.06.2020 !
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:22
proftpd66
с вєщамі - на виход
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:38
Терминал анала не хочет платить 2.5-5% по платине ? Немецкий банк называется. Анжела Меркель узнает ? Они имеют право заблокировать карту другого банка ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:58
Австрийский
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:45
Re: Укрексiмбанк
C сегодняшнего дня сима вроде бы и повысил ставки по валютным депо (год в баксе был 2,2 % годовых, а стал 3%), но значительно снизил бонус при лонгации (по баксу был 1,2% - стал 0,2%). Эти изменения как бы выгодны для новых вкладов, но для "старых" вкладов это пусть не большое, но ухудшение.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:32
Нам бы аналог МЗ со ставкой повыше...
никому не верю
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:17
Re: Укрексiмбанк
ба! невже обратка пішла?
а завтра черговий перегляд облікової НБУ.
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:24
Неее. Поняли, шо старички уже хто хотел вернулся.
Теперь новеньких заманивают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:29
мабуть є короткострокові потреба в валютній ліквідності
адже в інших банках такого не спостерігається
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