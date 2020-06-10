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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1017101810191020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:14

Квесторе_поверніться

Два раза провел, с чипом и без чипа . Все тоже самое .


Может быть терминал особенный и не сообщил про ошибку пина.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 05.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 05.06.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:22

proftpd66

с вєщамі - на виход :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:38

  greenozon написав:proftpd66

с вєщамі - на виход :)



Терминал анала не хочет платить 2.5-5% по платине ? Немецкий банк называется. Анжела Меркель узнает ? Они имеют право заблокировать карту другого банка ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:58

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:proftpd66

с вєщамі - на виход :)



Терминал анала не хочет платить 2.5-5% по платине ? Немецкий банк называется. Анжела Меркель узнает ? Они имеют право заблокировать карту другого банка ?


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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:45

Re: Укрексiмбанк

C сегодняшнего дня сима вроде бы и повысил ставки по валютным депо (год в баксе был 2,2 % годовых, а стал 3%), но значительно снизил бонус при лонгации (по баксу был 1,2% - стал 0,2%). Эти изменения как бы выгодны для новых вкладов, но для "старых" вкладов это пусть не большое, но ухудшение.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:32

  Flamingo написав:C сегодняшнего дня сима вроде бы и повысил ставки по валютным депо (год в баксе был 2,2 % годовых, а стал 3%), но значительно снизил бонус при лонгации (по баксу был 1,2% - стал 0,2%). Эти изменения как бы выгодны для новых вкладов, но для "старых" вкладов это пусть не большое, но ухудшение.

Нам бы аналог МЗ со ставкой повыше...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:17

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:повысил ставки по валютным депо

ба! невже обратка пішла? :)
а завтра черговий перегляд облікової НБУ.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:24

  greenozon написав:
  Flamingo написав:повысил ставки по валютным депо

ба! невже обратка пішла? :)
а завтра черговий перегляд облікової НБУ.

Неее. Поняли, шо старички уже хто хотел вернулся.
Теперь новеньких заманивают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:29

мабуть є короткострокові потреба в валютній ліквідності
адже в інших банках такого не спостерігається
http://prntscr.com/sxfppl
+50грн !
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greenozon
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